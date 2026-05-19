Nella giornata di martedì 19 maggio, l’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver sospeso un attacco militare all’Iran, spiegando che sono in corso colloqui seri che potrebbero portare a un accordo. La decisione arriva dopo che erano stati pianificati interventi militari e si basa sulla presenza di discussioni in corso tra le parti coinvolte. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti di tali colloqui né sui tempi previsti per eventuali sviluppi futuri.

Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma per oggi, martedì 19 maggio, perché sono in corso "colloqui seri" che potrebbero portare a un accordo. Nell'annuncio sul suo social Truth, il commander-in-chief non molla comunque la presa e ribadisce che gli Stati Uniti sono pronti "a procedere con un assalto su vasta scala contro Teheran, con preavviso immediato, nell'eventualità in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile". La decisione segue la richiesta di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, convinti che le trattative in corso possano portare ad un accordo "pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i Paesi del Medio Oriente e oltre". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump ferma l’attacco all’Iran: “Colloqui seri ma sono pronto a colpire”

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