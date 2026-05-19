Washington ha annunciato di aver sospeso un attacco previsto contro l’Iran, dopo aver avviato negoziati con Teheran. La decisione arriva a seguito di pressioni da parte dei Paesi del Golfo, che hanno chiesto di evitare un conflitto militare. Nonostante la sospensione, il presidente ha affermato di essere pronto a colpire se necessario, mantenendo alta la minaccia di un intervento militare. La situazione rimane tesa, con le forze statunitensi che continuano a monitorare la regione.

La guerra in Iran. Retromarcia di Washington, su pressione dei Paesi del Golfo. Trump annuncia di aver sospeso l’attacco, in corso negoziati con Teheran. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Trump sospende l'attacco all'Iran: Ma sono pronto a colpire'

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