Trump sospende attacco all’Iran Ottima possibilità di accordo senza bombe

Da quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 19 maggio 2026, un ex presidente ha comunicato la sospensione di un attacco militare previsto contro l’Iran. La decisione è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale, nel quale si afferma che si tratta di una “ottima possibilità di accordo senza bombe”. Finora non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi della sospensione o sulle eventuali negoziazioni in corso. La notizia ha suscitato attenzione tra le varie parti coinvolte e osservatori internazionali.

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Roma, 19 maggio 2026 - Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso 'colloqui seri', ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento 'un assalto su vasta scala' contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente Usa arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta 'insufficiente' dalla Casa Bianca.  Il presidente americano vede "un'ottima possibilità" di raggiungere con l'accordo con l'Iran "senza dover tornare ai bombardamenti". " Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump calls Irans counterproposal unacceptable

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