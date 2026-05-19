Trump sospende attacco all’Iran Ottima possibilità di accordo senza bombe

Nella giornata del 19 maggio 2026, un ex presidente ha comunicato la sospensione di un attacco militare previsto contro l’Iran. La decisione è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale, nel quale si afferma che si tratta di una “ottima possibilità di accordo senza bombe”. Finora non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi della sospensione o sulle eventuali negoziazioni in corso. La notizia ha suscitato attenzione tra le varie parti coinvolte e osservatori internazionali.

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