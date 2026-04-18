Iran Trump torna alla carica | Senza accordo di pace ricominceremo a sganciare bombe

Il ritorno alle dichiarazioni di un ex presidente statunitense ha riacceso le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. In un discorso pubblico, l’ex presidente ha affermato che, in assenza di un accordo di pace, gli Stati Uniti riprenderanno a sganciare bombe sull’Iran. Ha anche specificato che manterrà il blocco sui porti iraniani e che potrebbe non prorogare il cessate il fuoco, la cui scadenza è prevista per mercoledì.

Il presidente statunitenseDonald Trumptorna a minacciare l’Iran. Lo fa dichiarando chemanterrà il blocco sui porti della Repubblica Islamicase non sarà raggiunto un accordo di pace con Teheran, aggiungendo che potrebbenon prorogare il cessate il fuoco, siglato due settimane fa, dopo la sua scadenza mercoledì. “Il blocco continueràe sfortunatamente dovremo ricominciare asganciare bombe“, ha dichiarato il tycoon ai giornalisti mentre si trovava a bordo dell’Air Force One, rispondendo a una domanda su che cosa farebbe in assenza di un intesa con l’Iran. Tuttavia,“penso che si farà“, si è affrettato a precisare l’inquilino della Casa Bianca riguardo al potenziale accordo di pace con Teheran.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Trump torna alla carica: “Senza accordo di pace ricominceremo a sganciare bombe” L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte” Notizie correlate Guerra Iran-Usa news, Trump: “Senza accordo di pace torneremo a bombardare”Roma, 18 aprile 2026 – Qualche timido segnale di distensione tra Usa e Iran c’è, anche se sullo sfondo restano minacce e contro minacce. Guerra Iran-Usa news, petroliere attraversano Hormuz. Trump: “Senza accordo di pace torneremo a bombardare”Roma, 18 aprile 2026 – Qualche timido segnale di distensione tra Usa e Iran c’è, anche se sullo sfondo restano minacce e contro minacce. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dall'età della pietra alla civiltà annientata: minacce, penultimatum e dietrofront nelle 3 settimane più pazze di Trump; Iran, Trump vuole riprendere le trattative. Teheran allenta la morsa su Hormuz; Usa, repubblicani rassegnati per le elezioni di midterm. Maga spaccati: Tregua con Iran è un fallimento; Medio Oriente, l'Iran: 'Hormuz è completamente aperto'. Trump: 'La Nato stia alla larga dallo Stretto, sono inutili'. Iran, Trump: Fine del conflitto entro aprile, ma invia altri 10 mila soldati. Casa Bianca: Nessuna proroga della tregua. Teheran apre su HormuzGli Stati Uniti e l'Iran vanno verso un nuovo vertice dopo quello naufragato sabato scorso a Islamabad. Potrebbero riprendere nei prossimi due giorni ma ... thesocialpost.it Trump contro Meloni, Iran tra ironia e sfottò: Cara Italia, noi come alleato al posto degli Usa(Adnkronos) - L'Iran torna a ironizzare sull'attacco del presidente americano Donald Trump alla premier Giorgia Meloni, arrivando a proporsi all'Italia come alleato alternativo a Washington. Cara Ita ... msn.com Per approfondire, leggi gli aggiornamenti live: https://www.ilsole24ore.com/art/iran-sei-navi-passano-hormuz-trump-prosegue-blocco-porti-AIAmw6YC facebook Iran, Hormuz riapre ma restano tensioni. Trump: "Negozieremo durante il fine settimana" x.com