Il presidente ha annunciato che in Pakistan sarà firmato un accordo nei prossimi giorni, ma ha anche lanciato un avvertimento all’Iran, ricordando che la tregua scade martedì. Ha precisato che, in assenza di un accordo, le conseguenze potrebbero essere molto gravi. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Il Presidente annuncia la firma imminente in Pakistan, ma avverte l'Iran: la tregua scade martedì e, se non ci sarà un accordo, le conseguenze saranno durissime Il conto alla rovescia per la fine delconflitto in Iransi fa sempre più serrato. Il Presidente degli Stati Uniti,Donald Trump, ha lanciato un avvertimento diretto e brutale attraverso i microfoni diPBS:se il cessate il fuoco dovesse scadere martedì senza una soluzione diplomatica, la risposta militare sarà massiccia. “Inizieranno a esplodere moltebombe“, ha dichiarato il tycoon, delineando uno scenario di escalation immediata in caso di fumata nera. Il fulcro delle trattative è fissato aIslamabad, inPakistan, dove una delegazione statunitense guidata dal vicepresidenteJD Vanceè già in viaggio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, l’ultimatum di Trump: ‘Senza accordo, esploderanno le bombe’

L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte”

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Confronto a L’Aria che tira su Iran, strategia Usa, governo Meloni e immobilismo dell’Europa. Qui i miei interventi. Link: x.com