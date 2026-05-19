Secondo alcune fonti consultate da Politico, l'amministrazione statunitense starebbe considerando un possibile intervento militare contro Cuba. I piani operativi sarebbero già stati predisposti e discussi tra i vertici militari e politici. La possibilità di un'azione è stata menzionata in diversi colloqui riservati, mentre non ci sono ancora comunicazioni ufficiali che confermino l'avvio di operazioni militari. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità coinvolte.

"Trump potrebbe veramente attaccare l'isola". Così Politico, citando fonti informate sui colloqui in corso tra Washington e L'Avana, rivela come negli ultimi tempi si registri una significativa escalation verso un'azione militare contro Cuba da parte dell'amministrazione Trump finora concentrata sull'utilizzo della pressione economica e diplomatica sul regime comunista dell'Avana. Secondo le fonti, il presidente Donald Trump e i suoi collaboratori sarebbero sempre più frustrati per il fatto che la campagna di pressioni, in primis l'aver azzerato le forniture di carburante all'isola ormai sull'orlo del collasso, non sembrano avere l'effetto sperato, di spingere i leader cubani ad accettare riforme economiche e politiche significative. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump sempre più vicino all'attacco a Cuba. Già pronti i piani d'assalto

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Ora TRUMP sta affondando CUBA (e Putin trema)

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