La società sta lavorando per il rinnovo di contratto di un calciatore in vista della prossima stagione. Dopo un incontro recente, le parti hanno iniziato le trattative per prolungare l’accordo. La squadra, allenata dall’allenatore, sta concentrando le energie sulla partita più importante del momento, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione in Champions League.

La dirigenza azzurra, come del resto Antonio Conte e squadra, è concentrata su questo rush final di stagione con una qualificazione in Champions League da blindare. L’uomo mercato azzurro, però, inizia a guardare con interessa alla prossima stagione calcistica. Uno dei primi temi che andrà ad affrontare è il rinnovo di Scott McTominay: c’è già stato il primo incontro tra le parti! Napoli, rinnovo McTominay: i dettagli del contratto. Lo scozzese ha tutte le intenzioni di rinnovare il suo contratto, e come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport c’è già stato un incontro tra Giovanni Manna e l’agente di Scott prima di Napoli-Roma: le sensazioni sono apparse subito positive. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - McTominay sempre più vicino al rinnovo: c’è già stato un incontro!

Articoli correlati

Milan, Maignan e il rinnovo sempre più vicino. Schira: “Incontro positivo”. Cosa manca?Continua il calciomercato con il Milan che al momento non sembrerebbe deciso a muoversi verso altri colpi oltre all'arrivo di Fullkrug a fine...

Spalletti Juve, col rinnovo sempre più vicino l’allenatore sta già cercando casa a Torino: due le opzioni sul tavolodi Redazione JuventusNews24Spalletti Juve, il tecnico prepara un cambiamento radicale per il proprio futuro e valuta due opzioni esclusive per la sua...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a McTominay sempre più vicino al rinnovo...

Temi più discussi: BUONE NOTIZIE PER CONTE: MCTOMINAY VEDE IL RIENTRO, PUÒ TORNARE IN GRUPPO GIÀ DA DOMANI; Napoli, è di Scott McTominay il gol del mese di febbraio: battuto Piotr Zielinski; Napoli-Lecce, ci saranno McTominay e Lobotka? Le ultime sulle loro condizioni – CdS; Napoli, McTominay accelera per rientro in campo e rinnovo di contratto: agenti attesi in città.

McTominay-Napoli, conferme da Milano: Scott vuole rinnovare. Ci sarà la clausolaL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni concernenti il probabile rinnovo di McTominay col Napoli. areanapoli.it

McTominay-Napoli, Alvino: Scott rinnoverà. Retroscena sullo scozzeseArrivano delle importanti novità per quello che concerne il futuro del centrocampista scozzese in forza al Napoli, Scott McTominay. areanapoli.it

Per un talentino che si ferma, c’è un talento che si rimette in moto. Lecce è la gara che potrà rivedere Scott McTominay almeno in panchina. Il rientro in gruppo, le buone sensazioni, la voglia di tornare a dare una mano concreta: ci sono tutti gli elementi per riv - facebook.com facebook

Il ritorno dei Fab4! Conte sorride: Lobotka e McTominay si sono allenati in gruppo x.com