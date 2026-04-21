Iran spiragli diplomatici | Khamenei autorizza la partenza della delegazione

Secondo fonti di Axios, la leadership iraniana avrebbe autorizzato la partenza di una delegazione negoziale diretta a Islamabad. La notizia suggerisce un possibile sviluppo nelle relazioni tra Teheran e Washington, in un momento di tensioni internazionali. La decisione è stata comunicata senza dettagli sui contenuti delle trattative o sugli obiettivi di questa missione diplomatica. La partenza della delegazione è ora attesa in modo ufficiale.

Secondo quanto riportato da Axios, la leadership iraniana avrebbe dato il via libera alla partenza della delegazione negoziale diretta a Islamabad, aprendo un possibile spiraglio nel complesso scenario delle relazioni internazionali tra Teheran e Washington. La decisione, attribuita alla Guida Suprema Mojtaba Khamenei, sarebbe arrivata nella serata di lunedì, dopo ore di attesa e tensione diplomatica. La notizia, basata su una fonte definita “ben informata”, arriva in un momento particolarmente delicato, segnato da forti pressioni interne ed esterne sull’Iran. Secondo il media americano, la Casa Bianca avrebbe trascorso l’intera giornata precedente monitorando eventuali segnali provenienti da Teheran, nella speranza di un’apertura concreta verso il dialogo.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Iran, spiragli diplomatici: “Khamenei autorizza la partenza della delegazione” Notizie correlate Iran, tregua tra Israele e Libano: spiragli diplomatici ma restano tensioniAlle 23 di ieri sera è entrato in vigore il cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano. La delegazione abruzzese in partenza per il 62esimo Torneo delle regioni, ultime rifiniture prima di arrivare in Puglia[FOTO]L’Abruzzo è pronto a scendere in campo nella 62esima edizione del Torneo delle Regioni, la più importante manifestazione nazionale dedicata al calcio...