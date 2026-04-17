Alle 23 di ieri sera è entrato in vigore un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano, segnando un temporaneo fine alle ostilità tra le due parti. La tregua è stata raggiunta dopo settimane di scontri armati e confronti lungo il confine. Non ci sono state comunicazioni ufficiali di accordi formali tra i governi coinvolti, ma si registrano aperture per possibili iniziative diplomatiche future. Restano comunque tensioni non risolte nella regione.

Alle 23 di ieri sera è entrato in vigore il cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano. Tuttavia le prime violazioni qualche ora dopo accrescono la diffidenza e mettono a rischio l'intesa Il conflitto traStati Uniti e Iransembra essersi momentaneamente placato. È entrato in vigore nella notte tra giovedì e venerdì uncessate il fuoco di dieci giornitraLibanoeIsraele. A Beirut, allo scoccare della mezzanotte, nei sobborghi meridionali sono risuonati spari di festeggiamento, segnale di sollievo dopo settimane di combattimenti. La tregua, richiesta con forza dall’Iran, potrebbe aprire la strada anegoziati più ampi. Il presidente degli Stati UnitiDonald Trumpsi è detto ottimista su un possibile accordo con Teheran, affermando: “Siamo molto vicini,la guerra potrebbe finire presto”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, tregua tra Israele e Libano: spiragli diplomatici ma restano tensioni

Guerra USA/Israele - Iran: a che PUNTO siamo

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