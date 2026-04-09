Ecco come Israele ha convinto Trump ad attaccare l’Iran | la strategia di Tel Aviv e gli avvertimenti dei consiglieri del tycoon

Il 26 febbraio, nella Situation Room della Casa Bianca, si è svolto l’ultimo incontro tra i membri del governo statunitense per discutere una possibile azione militare contro l’Iran. Durante l’incontro, sono state analizzate diverse opzioni e valutate le implicazioni di un intervento. Nei giorni precedenti, Israele ha svolto incontri con funzionari americani, cercando di convincerli sulla necessità di un attacco. I consiglieri del presidente hanno espresso preoccupazioni e suggerimenti prima di questa riunione decisiva.

Il 26 febbraio alla Casa Bianca c’è stato l’ultimo incontro nella ultima Situation Room per decidere se attaccare o meno l’ Iran. Dopo un’ora e mezza di discussioni Donald Trump ha concluso la riunione dicendo: “Penso che dobbiamo farlo”. Il giorno dopo, a bordo dell’ Air Force One, il presidente ha impartito l’ordine: “L’Operazione Epic Fury è approvata. Buona fortuna”. Il 28 febbraio la prima bomba è caduta sul suolo iraniano. Ma come si è arrivati a questa decisione? Secondo una ricostruzione del New York Times, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avuto un peso fondamentale in questa scelta, promettendo una guerra facile. I funzionari americani, contrari all’attacco, si sono fidati dell’istinto di Trump che però dopo due settimane di scontri non ha conseguito nemmeno uno degli obiettivi prefissati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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