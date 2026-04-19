Attaccare Cuba per far dimenticare l’Iran | Trump pronto a colpire l’Avana come promesso Díaz-Canel | Affronteremo l’aggressore

Si susseguono notizie di un possibile intervento militare negli Stati Uniti contro Cuba, con fonti che affermano come i preparativi si stiano intensificando senza annunci ufficiali. Si parla di una possibile azione che potrebbe essere ordinata dall’ex presidente, mentre le autorità cubane promettono di affrontare qualsiasi aggressore. Nel frattempo, si osservano sforzi da parte di alcuni per distogliere l’attenzione dai recenti sviluppi con l’Iran.

“Preparativi militari Usa si intensificano nel silenzio”. Prima o poi Donald Trump potrebbe “dare l’ordine di intervenire” a Cuba. Lo affermano fonti consultate da Usa Today, in anonimato, perché non autorizzate a parlare con la stampa. Lo stesso Pentagono, pur provando a minimizzare, si dice “pronto” a eseguire “gli ordini del presidente”. La minaccia non spaventa il capo dello Stato cubano, Miguel Díaz-Canel, che dice: “I tempi attuali sono difficili e ci chiedono di essere pronti ad affrontare serie minacce, tra cui l’aggressione militare “. Parlando alla cerimonia per il 65esimo anniversario della tentata incursione Usa alla Baia dei Porci, Díaz-Canel ha aggiunto: “Non la vogliamo (la guerra, ndr ) ed è nostro dovere prepararci per evitarla e, se fosse inevitabile, vincerla”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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