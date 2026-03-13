Durante un comizio in Kentucky, un ex presidente ha rivolto una domanda agli ascoltatori, chiedendo loro se preferissero Marco Rubio o Vance. La domanda è stata pronunciata pubblicamente e anche in modo più riservato, con l’obiettivo di raccogliere le preferenze tra gli elettori presenti. La richiesta si è concentrata sui due nomi, evidenziando l’interesse per le opinioni sulla figura di Rubio.

Il vicepresidente è stato chiaro: non c’è nessun conflitto interno, e ogni speculazione è creata dai media. Ma a una cena con grandi donatori repubblicani, il presidente non sembrava dello stesso avviso Durante un comizio in Kentucky, Donald Trump ha chiesto agli elettori la loro opinione sul segretario di stato Marco Rubio, che lui apprezza molto. La folla ha risposto con un’ovazione. Da settimane si parla di una battaglia interna all’Amministrazione su chi sia più vicino a Trump in questo momento, se Rubio o se il vicepresidente J. D. Vance. Se quest’ultimo è sempre stato considerato l’erede designato per il 2028, anche per la sua... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump chiede a tutti, in privato o in pubblico: chi preferite, Rubio o Vance?

