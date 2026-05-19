Il presidente degli Stati Uniti ha sospeso l'attacco all'Iran, in programma per oggi, facendo sapere che sono in corso "colloqui seri" che potrebbero portare a un accordo. È stato lo stesso Donald Trump a dare l'annuncio sul social Truth, assicurando che gli Stati Uniti sono comunque pronti a riprendere la via delle armi nel caso in cui "non venga raggiunta un'intesa accettabile". Lo stop di Trump arriva dopo la richiesta di Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita, che stanno lavorando sul piano diplomatico affinché si ponga fine alla guerra. Una sola cosa è certa, ha assicurato Trump: un punto fermo dell'accordo è che "non ci potrà essere alcuna arma nucleare" per Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, Trump: "I colloqui sono seri ma sono pronto a colpire"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, Trump in un vicolo cieco

Sullo stesso argomento

Trump: «Ho sospeso l’attacco all’Iran che era in programma domani, sono in corso negoziati seri» – La direttaNell’ottantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso su Truth una mappa...

Trump: «Ho sospeso l’attacco all’Iran che era in programma domani, sono in corso negoziati seri». A dissuaderlo i paesi arabi – La direttaDonald Trump ha annunciato la sospensione dell’attacco all’Iran previsto per martedì, spiegando che sono in corso «colloqui seri» che potrebbero...

#Iran Trump annuncia di aver sospeso un attacco, programmato per oggi, su richiesta degli alleati del Golfo. Sono in corso colloqui seri, dice. Ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala se non si raggiunge un' x.com

Attacco all'Iran in sospeso: Trump dopo 'seriose trattative' con il Golfo; avverte di un ‘assalto completo e su larga scala’ se i colloqui falliscono reddit

Trump sospende attacco all’Iran. Ottima possibilità di accordo senza bombeIl presidente Usa ha fatto sapere che sono in corso colloqui seri. Non permetteremo all’Iran di dotarsi di armi nucleari ... quotidiano.net

Trump minaccia l'Iran mentre i colloqui entrano in stallo: Il tempo stringe, non rimarrà nulla di loroNuovo ultimatum da Donald Trump all'Iran: su Truth Social scrive Di loro non rimarrà più nulla. Colloqui in stallo ... virgilio.it