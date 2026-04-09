Trump ' molto ottimista su un accordo con l' Iran a portata di mano'

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump è "molto ottimista" sulla possibilità che un accordo di pace con l'Iran sia a portata di mano. Lo ha detto il presidente in un'intervista a Nbc, sottolineando che i leader iraniani parlano diversamente quando sono nelle riunioni rispetto a quando parlano con la stampa. "Sono molto più ragionevoli. Si sono detti d'accordo su tutte le cose su cui dovevano essere d'accordo. Ricordatevi, sono stati conquistati", ha messo in evidenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Temi più discussi: Trump, 'molto ottimista su un accordo con l'Iran a portata di mano'; Mercati azionari: il 63% degli investitori è ottimista sul Giappone, il 57% è preoccupato per le politiche di Trump; Borse europee in rialzo con Trump che resta ottimista su un accordo; Renzi: Italia imbarazzante in politica estera.

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