Un uomo di 25 anni, proveniente dalla Campania, è stato arrestato a Campello sul Clitunno per aver tentato di truffare una donna di 79 anni, fingendosi un carabiniere. Secondo quanto ricostruito, il giovane aveva pianificato di ottenere 20.000 euro in gioielli attraverso un raggiro. L'episodio si è concluso con l'arresto, avvenuto nelle prime ore del mattino.

Un venticinquenne originario della Campania è finito in manette a Campello sul Clitunno dopo un tentativo di truffa ai danni di una donna di 79 anni. L’arresto è avvenuto in flagranza grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, allertati dal figlio della vittima. L’episodio ha avuto luogo nell’abitazione della settantanovenne, dove l’uomo è stato bloccato proprio mentre cercava di scappare con il bottino. La refurtiva, consistente in gioielli e denaro, è stata recuperata integralmente e restituita alla proprietaria. La trappola psicologica e l’inganno del finto agente. Tutto è partito da una telefonata manipolatoria: un sedicente carabiniere ha contattato la donna, sostenendo che il suo veicolo fosse stato usato per compiere un furto in una gioielleria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finto carabiniere arrestato: voleva 20mila euro in gioielli

Montodine, finto carabiniere ruba gioielli per 60mila euro: arrestatoMontodine (Cremona), 11 febbraio 2026 – “Suo figlio è stato arrestato per un furto di oggetti preziosi.

"Suo figlio è nei guai", finto carabiniere di 18 anni arrestato con 5mila euro di gioielli appena rubati a una coppiaPrima la telefonata, con il solito copione messo in scena facendo leva sulla paura e sui timori per un famigliare.

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Si finge carabiniere e convince una 79enne a consegnargli 20mila euro di gioielli: arrestato 25enneSi era finto un carabiniere e aveva convinto un'anziana a consegnargli 20mila euro di gioielli. Grazie all'intervento del figlio della donna e dei militari dell'arma, la truffa è stata sventata. È suc ... corrieredellumbria.it

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Vibo, tentano la truffa del "finto carabiniere" ai danni di un'anziana: due arresti https://gazzettadelsud.it/p=2193898 - facebook.com facebook

Una anziana di 87 anni vittima della truffa del finto carabiniere: due arresti a Cossato x.com