Truffa online | a Potenza un piano per proteggere gli over 65

A Potenza è stato avviato un progetto dedicato a tutelare gli over 65 dalle truffe online. Sono state divulgate indicazioni per aiutare gli anziani a individuare segnali di possibile inganno prima che sia troppo tardi. Inoltre, sono stati analizzati alcuni metodi psicologici impiegati dai criminali per attirare e raggirare i pensionati attraverso il web. L’obiettivo è informare e prevenire le vittime di truffe digitali, soprattutto quelle che colpiscono le persone più vulnerabili.

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? Punti chiave Come riconoscerli prima che sia troppo tardi?. Quali tattiche psicologiche usano i criminali per colpire i pensionati?. Chi interverrà concretamente per proteggere i cittadini lucani?. Come reagire subito dopo aver subito un tentativo di truffa?.? In Breve Convegno il 20 maggio alle ore 10:00 presso la Sala B del Consiglio regionale.. Relatori Santo Maggio, Raffaele Mazzola, Vincenzo Telesca e Francesca D’Avino partecipano al dibattito.. Progetto Digitalmentis sostenuto da Ministero delle Imprese, Made in Italy e Regione Basilicata.. Obiettivo protezione over 65 tramite sinergia tra Fnp Cisl, Adiconsum e Guardia di Finanza.. Mercoledì 20 maggio alle ore 10:00, la Sala B del Consiglio regionale di Potenza ospiterà il convegno Insieme più sicuri: come difendersi nei casi di truffe informatiche online. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa online: a Potenza un piano per proteggere gli over 65 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video She forced him to give up his PhD spot and kicked him into the rain! Now he's gone forever Sullo stesso argomento Truffe online: a Gissi esperti e Carabinieri proteggono gli over 65? Cosa sapere L'Osservatorio regionale della legalità e i Carabinieri di Gissi si sono riuniti il 27 aprile. Bitcoin: USA, Russia e Cina blindano il 65% della potenza globaleStati Uniti, Russia e Cina detengono attualmente il 65% della potenza di calcolo globale per il mining di Bitcoin, secondo i dati più recenti che... A Potenza un incontro organizzato da Fnp Cisl, Adiconsum e Cisl sulle truffe online per proteggere i cittadini over 65La sicurezza digitale come pilastro della cittadinanza attiva per gli anziani. È questo il cuore del convegno Insieme più sicuri: come difendersi nei casi di truffe informatiche online, che si terrà ... lasiritide.it Ember Heirloom - Truffa o problema di abilità reddit Truffa del finto carabiniere a un’anziana, denunciati 2 napoletaniPotenza – Truffa del finto carabiniere per raggirare una donna: due napoletani denunciati a Potenza. I Carabinieri della Stazione di Rotonda, in provincia di Potenza, hanno sventato, sul finire della ... cronachedellacampania.it