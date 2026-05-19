Truffa online | a Potenza un piano per proteggere gli over 65
A Potenza è stato avviato un progetto dedicato a tutelare gli over 65 dalle truffe online. Sono state divulgate indicazioni per aiutare gli anziani a individuare segnali di possibile inganno prima che sia troppo tardi. Inoltre, sono stati analizzati alcuni metodi psicologici impiegati dai criminali per attirare e raggirare i pensionati attraverso il web. L’obiettivo è informare e prevenire le vittime di truffe digitali, soprattutto quelle che colpiscono le persone più vulnerabili.
? Punti chiave Come riconoscerli prima che sia troppo tardi?. Quali tattiche psicologiche usano i criminali per colpire i pensionati?. Chi interverrà concretamente per proteggere i cittadini lucani?. Come reagire subito dopo aver subito un tentativo di truffa?.? In Breve Convegno il 20 maggio alle ore 10:00 presso la Sala B del Consiglio regionale.. Relatori Santo Maggio, Raffaele Mazzola, Vincenzo Telesca e Francesca D’Avino partecipano al dibattito.. Progetto Digitalmentis sostenuto da Ministero delle Imprese, Made in Italy e Regione Basilicata.. Obiettivo protezione over 65 tramite sinergia tra Fnp Cisl, Adiconsum e Guardia di Finanza.. Mercoledì 20 maggio alle ore 10:00, la Sala B del Consiglio regionale di Potenza ospiterà il convegno Insieme più sicuri: come difendersi nei casi di truffe informatiche online. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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