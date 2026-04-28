Il 27 aprile, presso Gissi, si è svolto un incontro tra l’Osservatorio regionale della legalità e i Carabinieri locali. L’obiettivo era discutere delle truffe online che coinvolgono principalmente persone over 65. Durante l’incontro sono stati analizzati i casi recenti e sono state condivise strategie per migliorare la protezione degli anziani da queste frodi digitali. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle misure adottate è stata ancora diffusa.

? Cosa sapere L'Osservatorio regionale della legalità e i Carabinieri di Gissi si sono riuniti il 27 aprile.. L'iniziativa mira a proteggere gli over 65 dalle truffe digitali tramite nuovi incontri in Abruzzo.. Il lunedì 27 aprile, la sala Federigo Marisi del museo storico etnografico di Gissi ha ospitato una platea numerosa per un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe, con un particolare sulla tutela dei cittadini over 65. L’iniziativa, che ha una partecipazione molto sentita da parte della comunità locale e delle famiglie, è stata organizzata dall’Osservatorio regionale della legalità della Regione Abruzzo in stretta sinergia con il Comune di Gissi e l’Arma dei carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffe online: a Gissi esperti e Carabinieri proteggono gli over 65

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