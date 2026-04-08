Stati Uniti, Russia e Cina controllano insieme il 65% della potenza di calcolo mondiale dedicata al mining di Bitcoin, secondo i dati più recenti. Questa concentrazione geografica si manifesta in un panorama in cui poche nazioni dominano la maggior parte delle operazioni di estrazione della criptovaluta. La distribuzione della potenza di calcolo riflette le scelte di investimento e le condizioni di mercato di ciascun paese coinvolto.

Stati Uniti, Russia e Cina detengono attualmente il 65% della potenza di calcolo globale per il mining di Bitcoin, secondo i dati più recenti che evidenziano una forte concentrazione geografica del hashrate. Il della sicurezza della rete BTC vede gli Stati Uniti in posizione di netto primato con una quota del 37,4%. Seguono la Russia, che controlla il 16,9%, e la Cina, che mantiene il 12% della potenza complessiva. Questa distribuzione mette in luce come l’infrastruttura tecnologica necessaria per validare le transazioni rimanga legata a pochi poli geopolitici. La misura del hashrate, espressa in exahashes per secondo (EHs) o hashes al secondo (Hs), indica quanti calcoli i miner riescono a processare ogni istante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin: USA, Russia e Cina blindano il 65% della potenza globale

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