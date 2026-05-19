Carta Cultura | 190 giovani a rischio per truffa da 1,3 milioni

In occasione di un’indagine sulla Carta Cultura, sono stati individuati 190 giovani considerati a rischio per una truffa che ha coinvolto circa 1,3 milioni di euro. Le autorità stanno analizzando come alcuni influencer siano riusciti a coinvolgere i giovani attraverso i social media. Inoltre, sono state identificate le persone responsabili dell’organizzazione che ha permesso la conversione dei voucher in contanti a Torino. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire le dinamiche del caso.

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? Domande chiave Come hanno fatto gli influencer a coinvolgere i ragazzi nei social?. Chi ha organizzato la conversione dei voucher in contanti a Torino?. Quali sono le sanzioni previste per chi ha accettato l'offerta?. Perché la Guardia di Finanza ha colpito un esercente online?.? In Breve Esercente torinese accusato di truffa aggravata per profitto di 83.000 euro.. Sanzioni minime per i 190 studenti coinvolti pari a 1,3 milioni di euro.. Influencer sui social media hanno promosso la conversione dei 500 euro in contanti.. Indagini della Procura di Torino scaturite da segnali inviati al Ministero della Cultura.. Almeno 190 giovani torinesi rischiano sanzioni per un valore complessivo di 1,3 milioni di euro dopo che la Guardia di Finanza ha smascherato una frode legata alla Carta Cultura Giovani 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carta Cultura: 190 giovani a rischio per truffa da 1,3 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hemingway y los toros Sullo stesso argomento "Carta cultura" diventa denaro contante: denunciato un esercente di Torino, sanzionati 190 studenti (per oltre 1,3 milioni di euro)Da “carta cultura” a denaro contante, grazie alle proposte online di monetizzare il proprio bonus da 500 euro (per un controvalore inferiore rispetto... Paper Day a Unipi: 190 giovani a colloquio con le industrie della cartaPisa, 26 marzo 2026 - Sono 190 i giovani che ieri, mercoledì 25 marzo, hanno partecipato alla terza edizione del “Paper Day. Carta cultura diventa denaro contante: denunciato un esercente di Torino, sanzionati 190 studenti (per oltre 1,3 milioni di euro)Da carta cultura a denaro contante, grazie alle proposte online di monetizzare il proprio bonus da 500 euro (per un controvalore inferiore rispetto a quello nominale) e a un commerciante. Le indagin ... torinotoday.it Truffa carta cultura: 190 giovani sanzionati per 1.3 milioni e denunciato esercente torinesePIEMONTE - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, coordinati dalla Procura della Repubblica torinese, hanno concluso ... radiogold.it