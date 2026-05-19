Truffa ai viaggianti | 90 vittime e 200mila euro persi con l’agenzia
Un'agenzia di viaggi è stata coinvolta in un’operazione giudiziaria che ha portato all’indagine di circa 90 persone. Le vittime, che avevano versato complessivamente circa 200mila euro, avevano prenotato viaggi che sono stati successivamente annullati con frequenza. Le autorità stanno analizzando le modalità con cui l’agenzia giustificava i continui annullamenti e quali scuse tecniche venivano usate per trattenere gli acconti versati dai clienti. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli di questa vicenda.
? Domande chiave Come faceva l'agenzia a giustificare i continui annullamenti dei viaggi?. Quali scuse tecniche venivano usate per trattenere gli acconti versati?. Chi è la responsabile della gestione della Chrystal Travel di Como?. Come potranno le novanta vittime recuperare i risparmi sottratti?.? In Breve Truffe commesse tra il 2023 e l'estate 2025 tramite bonifici bancari.. Gruppo da otto persone perde 22mila euro per viaggio in Sudafrica.. Dieci clienti perdono 30mila euro per tour a Zanzibar con scuse visti.. Quaranta persone perdono 850 euro ciascuna per finto pericolo sismico a Napoli.. Novanta viaggiatori hanno perso i propri risparmi a causa di una truffa orchestrata dalla Chrystal Travel di Como, con un danno complessivo che raggiunge i 200mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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