Truffa ai viaggianti | 90 vittime e 200mila euro persi con l’agenzia

Un'agenzia di viaggi è stata coinvolta in un’operazione giudiziaria che ha portato all’indagine di circa 90 persone. Le vittime, che avevano versato complessivamente circa 200mila euro, avevano prenotato viaggi che sono stati successivamente annullati con frequenza. Le autorità stanno analizzando le modalità con cui l’agenzia giustificava i continui annullamenti e quali scuse tecniche venivano usate per trattenere gli acconti versati dai clienti. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli di questa vicenda.

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