Scoperto il finto trader che truffa gli amici Vi faccio girare i soldi | persi 7.300 euro adesso vuole risarcire le vittime

Un uomo è stato identificato come il responsabile di una truffa finanziaria ai danni di amici e conoscenti. Promettendo guadagni facili, ha convinto diverse persone a consegnargli un totale di 7.300 euro, sostenendo di poter far girare i loro soldi. Ora si impegna a risarcire le vittime, che avevano affidato a lui i propri risparmi.

Le vittime di questo finto trader erano persone che conosceva bene: amici o loro conoscenti, a cui prometteva guadagni facili. In realtà, non solo non hanno guadagnato niente, ma hanno perso tutti i soldi che gli avevano affidato. Adesso, a Torino, lui è imputato in un processo entrato nel vivo oggi, 9 marzo. Difeso dall’avvocata Elena Corgnier, è accusato di truffa. Ha 30 anni ed è originario di Voghera, in provincia di Pavia. “Mi fidavo di questo ragazzo perché, come lui, sono originario di Voghera – ha raccontato una delle vittime, coetanea dell’imputato, davanti al giudice – Diceva che, facendo girare i miei soldi, nel giro di poche settimane avrei guadagnato centinaia di euro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

