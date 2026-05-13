L'insalata in busta rappresenta una soluzione rapida e comoda per preparare un pasto leggero, ma spesso si sollevano dubbi sulla sua sicurezza e corretta preparazione. La questione principale riguarda se sia necessario lavarla prima di consumarla, considerando che molti prodotti sono già stati sottoposti a trattamenti specifici. Le indicazioni sulla confezione e le pratiche alimentari variano, creando confusione tra i consumatori.

Quando il tempo per cucinare scarseggia e il frigorifero langue, l’insalata in busta rappresenta spesso il salva-pranzo. Basta aprire la confezione, aggiungere una fonte di proteine magre, dei cereali integrali e condire con un filo d’olio extravergine e qualche goccia di aceto per ottenere in un istante un pasto semplice ed equilibrato. Ecco perché, negli ultimi anni, questo tipo di prodotti è entrato nelle abitudini alimentari di milioni di italiani. La domanda che si fanno molti, a questo punto, è probabilmente la stessa: le insalate confezionate vanno lavate o possono essere consumate immediatamente? La risposta, spiegano gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IzsVe), sta nelle indicazioni riportate sull’etichetta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'insalata in busta si lava o no? Ecco a cosa fare attenzione

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