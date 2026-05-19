Il tecnico che ha guidato la squadra nelle ultime quattro stagioni lascia l’incarico. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, confermando la fine del rapporto di lavoro. Dopo quattro annate, si conclude così un ciclo che ha visto diverse vittorie e momenti di sfida. La separazione avviene a pochi giorni dalla conclusione della stagione, senza ulteriori dettagli sulle ragioni o sui piani futuri. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del club.

I cicli nel calcio hanno un inizio e una fine, ma ce ne sono alcuni capaci di lasciare un’impronta profonda che il tempo non cancella. Si chiude così, dopo quattro stagioni intense e appassionanti, l’avventura di Massimo Scardovi sulla panchina del Tropical Coriano. La società romagnola ha annunciato l’interruzione consensuale del rapporto al termine di un confronto sereno, che mette il punto a un viaggio storico: quello che ha visto il Tropical spiegare le ali per la prima volta verso il panorama nazionale della serie D, scrivendo le pagine più gloriose della storia del club. Le strade si dividono nel momento in cui il traguardo più bello è stato solo sfiorato, lasciando sul campo quell’amarezza tipica delle grandi storie sportive mancate per un soffio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Tropical e Scardovi si separano. Tecnico ai saluti dopo 4 stagioni

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