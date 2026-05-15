AlbinoLeffe si chiude l’era di Giovanni Lopez | il tecnico saluta dopo tre stagioni

Dopo tre stagioni alla guida della squadra, l’allenatore ha lasciato il suo incarico. Il club ha annunciato ufficialmente la separazione tramite un comunicato, confermando la fine del rapporto professionale. La decisione arriva al termine di un periodo di gestione che ha coinvolto le ultime tre edizioni del campionato di Serie C. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui prossimi passi. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

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Giovanni Lopez non è più l’allenatore dell’ AlbinoLeffe. Attraverso un comunicato ufficiale, il club seriano ha annunciato la separazione dal tecnico che ha guidato la squadra nel corso degli ultimi tre campionati di Serie C. Di seguito ecco la nota. Il comunicato dell’AlbinoLeffe. “U.C. AlbinoLeffe comunica che l’esperienza alla guida della Prima Squadra bluceleste di Giovanni Lopez si chiuderà – di comune accordo con l’allenatore classe 1967 – al termine della corrente stagione sportiva. A suggellare un percorso condiviso, intenso, ricco di significato e soddisfazioni, vissuto ogni giorno con professionalità, dedizione e profondo attaccamento, sono le parole di stima e riconoscenza che il Presidente Gianfranco Andreoletti ha voluto dedicare al tecnico dell’ultimo triennio seriano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento AlbinoLeffe, parola a Obbedio: “Stagione positiva, avanti con Lopez”L’analisi del direttore sportivo seriano: “Un’annata appesantita dai tanti infortuni, ma abbiamo centrato l’obiettivo valorizzando i giovani e... Tre anni dopo l'alluvione: si presenta il film documentario di Giovanni RaggiA tre anni dalla devastante alluvione che ha colpito Forlì ed altri territori romagnoli viene presentato un film per la regia del cineasta Giovanni... AlbinoLeffe, si chiude l’era di Giovanni Lopez: il tecnico saluta dopo tre stagioniIl club seriano, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la separazione dall'allenatore che ha guidato la squadra negli ultimi tre campionati di Serie C ... bergamonews.it Lopez saluta l'AlbinoLeffe e va al Guidonia. Seriani alla caccia del nuovo tecnico: Espinal tra i nomiCon la stagione corrente, che per un soffio non ha visto la partecipazione ai playoff, si chiude l'avventura del tecnico Giovanni Lopez all'AlbinoLeffe: come infatti raccolto dalla redazione di TuttoM ... tuttomercatoweb.com U.C. AlbinoLeffe (@UCAlbinoLeffe) / Posts / X x.com