Trofeo Internazionale D’Alterio Group si alza il sipario al ' Medì' | 26 squadre e 520 giovani in campo
Al via la decima edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio Group, che si svolge presso lo stadio 'Medì'. Quest'anno coinvolge ventisei squadre provenienti da diversi paesi, con un totale di 520 giovani calciatori impegnati nelle partite. La manifestazione, dedicata al calcio giovanile, vede partecipanti di varie nazionalità che si sfidano in un torneo che dura più giorni. La competizione si svolge senza la presenza di pubblico, nel rispetto delle normative vigenti.
Il Trofeo Internazionale D’Alterio Group si prepara a celebrare la sua decima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più rilevanti del calcio giovanile italiano. L’edizione 2026, riservata alla categoria Under 12, si svolgerà dal 30 maggio al 3 giugno e vedrà la partecipazione di 26. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Calcio: torna il Trofeo Internazionale D’Alterio Group, alla decima edizione 26 squadre e 520 giovani calciatoriPresentata la manifestazione under 12 del Trofeo Internazionale D’Alterio Group, dal 30 maggio al 3 giugno a Mugnano di Napoli.
Trofeo D’Alterio Group, al 'Medì' si alza il sipario sulla decima edizioneDieci edizioni per un appuntamento che, anno dopo anno, si è consolidato come uno dei riferimenti del calcio giovanile italiano.
Calcio, il Trofeo Internazionale D’Alterio alla decima edizione. Ci sarà anche il Napoli under 12 x.com
Decima edizione per il Trofeo Internazionale D’Alterio Group! 26 squadre 520 bambini in campo Presente anche il Napoli Dal 30 maggio al 3 giugno a Mugnano. facebook
Calcio, torna il Trofeo Internazionale D’Alterio GroupIl Trofeo Internazionale D’Alterio Group si prepara a celebrare la sua decima edizione. L’edizione 2026 della manifestazione di riferimento del calcio ... napolivillage.com
EVENTO - Trofeo Internazionale D’Alterio Group, la presentazione al Centro Commerciale Medì di Teverola con il presidente LND, Giancarlo AbeteÈ in programma domani, martedì 19 maggio alle ore 10.30 presso il Centro Commerciale Medì di Teverola, la conferenza stampa di presentazione del Trofeo Internazionale D’Alterio Group. L’incontro sarà ... napolimagazine.com