Trofeo Internazionale D’Alterio Group si alza il sipario al ' Medì' | 26 squadre e 520 giovani in campo

Da casertanews.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la decima edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio Group, che si svolge presso lo stadio 'Medì'. Quest'anno coinvolge ventisei squadre provenienti da diversi paesi, con un totale di 520 giovani calciatori impegnati nelle partite. La manifestazione, dedicata al calcio giovanile, vede partecipanti di varie nazionalità che si sfidano in un torneo che dura più giorni. La competizione si svolge senza la presenza di pubblico, nel rispetto delle normative vigenti.

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Il Trofeo Internazionale D’Alterio Group si prepara a celebrare la sua decima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più rilevanti del calcio giovanile italiano. L’edizione 2026, riservata alla categoria Under 12, si svolgerà dal 30 maggio al 3 giugno e vedrà la partecipazione di 26. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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