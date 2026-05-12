Trofeo D’Alterio Group al ' Medì' si alza il sipario sulla decima edizione

Da today.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la decima edizione del Trofeo D’Alterio Group, che si svolge al campo 'Medì'. L’evento, dedicato al calcio giovanile, si è affermato nel tempo come uno degli appuntamenti più consolidati in Italia. La manifestazione prevede diverse partite e coinvolge squadre di giovani calciatori provenienti da varie regioni. L'organizzazione ha annunciato che la competizione si svolgerà secondo il programma stabilito, con partite che si alterneranno nel corso della giornata.

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Dieci edizioni per un appuntamento che, anno dopo anno, si è consolidato come uno dei riferimenti del calcio giovanile italiano. Il Trofeo Internazionale D’Alterio Group taglia nel 2026 il traguardo del decimo anniversario, una ricorrenza significativa per l’organizzazione che porta avanti.🔗 Leggi su Today.it

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