Trofeo D’Alterio Group al ' Medì' si alza il sipario sulla decima edizione
Al via la decima edizione del Trofeo D’Alterio Group, che si svolge al campo 'Medì'. L’evento, dedicato al calcio giovanile, si è affermato nel tempo come uno degli appuntamenti più consolidati in Italia. La manifestazione prevede diverse partite e coinvolge squadre di giovani calciatori provenienti da varie regioni. L'organizzazione ha annunciato che la competizione si svolgerà secondo il programma stabilito, con partite che si alterneranno nel corso della giornata.
Dieci edizioni per un appuntamento che, anno dopo anno, si è consolidato come uno dei riferimenti del calcio giovanile italiano. Il Trofeo Internazionale D’Alterio Group taglia nel 2026 il traguardo del decimo anniversario, una ricorrenza significativa per l’organizzazione che porta avanti.🔗 Leggi su Today.it
Notizie correlate
Si alza il sipario sulla XXVI edizione di PulcinellaMenteDomani, mercoledì 6 maggio, presso il Cinema Lendi di Sant’Arpino, si alzerà ufficialmente il sipario sulla XXVI edizione di PulciNellaMente –...
Leggi anche: Impresa, addio a un gigante della logistica: si è spento Antonio D’Alterio di D’Alterio Group