Trofeo D’Alterio Group al ' Medì' si alza il sipario sulla decima edizione

Al via la decima edizione del Trofeo D’Alterio Group, che si svolge al campo 'Medì'. L’evento, dedicato al calcio giovanile, si è affermato nel tempo come uno degli appuntamenti più consolidati in Italia. La manifestazione prevede diverse partite e coinvolge squadre di giovani calciatori provenienti da varie regioni. L'organizzazione ha annunciato che la competizione si svolgerà secondo il programma stabilito, con partite che si alterneranno nel corso della giornata.

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