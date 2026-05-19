Trieste Basket chiama a raccolta i tifosi per gara 3 | Riempiamo il palazzetto

Trieste Basket invita i tifosi a partecipare alla gara 3, chiedendo di riempire il palazzetto. L’obiettivo è sostenere la squadra in un momento cruciale dei playoff, con l’obiettivo di creare un’atmosfera intensa e di vicinanza tra i giocatori e il pubblico. La società sottolinea come la presenza del pubblico possa rafforzare il legame tra la squadra, la città e il territorio, elemento considerato importante anche per le sfide future.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“Riempire l’impianto e sostenere la squadra in un momento così importante della post season rappresenterebbe non solo un supporto sportivo fondamentale, ma anche un segnale concreto della forte connessione tra questa squadra, la città e il suo territorio, elemento importante anche per i futuri. 🔗 Leggi su Triesteprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L'Unicusano Avellino Basket chiama i tifosi per battere RietiE’ il recupero della ventisettesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest e ad Avellino arriva la Real Sebastini Rieti. Basket, playoff Serie A: in gara-1 vincono Milano e TriesteHanno preso il via i playoff della Serie A di basket e oggi erano in programma i primi due match dei quarti di finale. L'economia in primo piano sulle prime pagine dei quotidiani locali di oggi, insieme agli spettacoli, con il film che si gira sul Sebino, e lo sporti, con la vittoria della Germani Basket Alle 09:30 la Rassegna Stampa Streaming: vocecamuna.it/streaming-radi… x.com Pallacanestro Trieste, Dipiazza rompe il silenzio: sono pronto a rifare tutto come nel 2004 (VIDEO)La situazione della pallacanestro triestina torna al centro del dibattito cittadino. Nel corso della diretta di Trieste Cafe dal Citybar Tergesteo di piazza Verdi, il sindaco Roberto Dipiazza ha affro ... triestecafe.it Trieste Basket: I membri della compagine societaria hanno il diritto di essere informatiTrieste Basket, la Srl socio di minoranza della Pallacanestro Trieste, ha chiesto una convocazione urgente dell'assemblea dei soci: I membri della compagine societaria hanno il diritto di essere info ... pianetabasket.com