Basket playoff Serie A | in gara-1 vincono Milano e Trieste

I playoff della Serie A di basket sono iniziati con le partite di ieri, quando si sono disputate le prime due gare dei quarti di finale. In entrambe le sfide, le squadre di Milano e Trieste sono riuscite a conquistare la vittoria, aprendo così il percorso verso le semifinali. Le partite si sono svolte in diverse sedi, con le formazioni che hanno mostrato intensità e determinazione in campo. I risultati di ieri determinano la prima stretta di mano tra le squadre coinvolte in questa fase decisiva della stagione.

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