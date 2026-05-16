Basket playoff Serie A | in gara-1 vincono Milano e Trieste
I playoff della Serie A di basket sono iniziati con le partite di ieri, quando si sono disputate le prime due gare dei quarti di finale. In entrambe le sfide, le squadre di Milano e Trieste sono riuscite a conquistare la vittoria, aprendo così il percorso verso le semifinali. Le partite si sono svolte in diverse sedi, con le formazioni che hanno mostrato intensità e determinazione in campo. I risultati di ieri determinano la prima stretta di mano tra le squadre coinvolte in questa fase decisiva della stagione.
Hanno preso il via i playoff della Serie A di basket e oggi erano in programma i primi due match dei quarti di finale. E arrivano le vittorie per EA7 Emporio Armani Milano e Pallacanestro Trieste, con i milanesi che confermano il fattore campo nelle sfida contro Unahotels Reggio Emilia, mentre i giuliani hanno espugnato a sorpresa il campo di Brescia. Gara-2 è in programma lunedì. EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 96-84. Parte subito forte Milano nel primo quarto, con un Shavon Shields scatenato nei primi minuti e Reggio Emilia che fatica tantissimo a contenere l’attacco biancorosso. Così l’Olimpia scava lentamente il solco, tocca la doppia cifra di vantaggio a 2’ dalla fine del primo quarto con Ricci e va al primo stop sul 31-16. 🔗 Leggi su Oasport.it
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