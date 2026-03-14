L' Unicusano Avellino Basket chiama i tifosi per battere Rieti

L'Unicusano Avellino Basket si prepara ad affrontare Rieti nel recupero della ventisettesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. La partita si svolgerà ad Avellino e vedrà in campo le due squadre per conquistare punti importanti nella stagione. I tifosi sono invitati a seguire l'incontro e sostenere la propria squadra.

E’ il recupero della ventisettesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest e ad Avellino arriva la Real Sebastini Rieti. Palla a due alle 20.30 al PalaDelMauro, che riaccende le luci per ospitare la compagine guidata da coach Franco Ciani. Arbitri dell’incontro i signori Mauro Moretti, Fabio Ferretti, Alberto Morassutti. All’andata le due squadre si sono affrontante alla prima giornata, con Avellino vittoriosa al PalaSojourner con il punteggio di 60-72. Gli irpini hanno l’occasione di portarsi sul 2-0 negli scontri diretti. I due team arrivano all’appuntamento reduci da due gare insidiose, se Avellino ha affrontato l’Urania Milano in un match all’ultimo respiro, concluso con la tripla allo scadere di Jurkatamm, la formazione laziale ha ospitato e battuto Roseto in un gara in cui gli ospiti hanno dato il tutto per tutto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Sabato 14 marzo, ore 20:30. PalaDelMauro. Avellino Basket torna davanti al proprio pubblico per la sfida contro RSR Sebastiani Rieti. Un’altra pagina da scrivere insieme. #AvellinoBasket #Unicusano #NextMatch - facebook.com facebook