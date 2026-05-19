Tresoldi Le Grottaglie e Caracciolo a Galà Calcio Umbro 2026 Assisi

All’interno del Galà Calcio Umbro 2026, si sono riuniti diversi protagonisti del calcio, tra cui alcuni ex calciatori e figure di rilievo del settore. L’evento si è svolto ad Assisi e ha visto la partecipazione di personalità come Tresoldi, Le Grottaglie, Caracciolo, Bucchi e Zampagna. La serata ha attirato pubblico e addetti ai lavori, con incontri e confronti tra gli ospiti presenti. La manifestazione ha rappresentato un momento di incontro tra professionisti e appassionati del calcio regionale.

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Tanti big del calcio all’attesissimo Gran Galà Calcio Umbro 2026: da Tresoldi a Le Grottaglie, da Caracciolo a Bucchi e Zampagna. Sarà davvero una serata che ricorderemo a lungo. Intanto, ecco alcuni ospiti (attesissimi!) e programma del celebre Gran Galà Calcio Umbro 2026, in programma tra pochi giorni (esattamente martedì 26 maggio ore 21) nella splendida e appassionata cornice della Locanda del Cardinale di Assisi. Qui, dobbiamo ricordarlo, fece il ricevimento nozze, alcuni anni fa, la nota cantante Annalisa. Tutto pronto per il Gran Galà del Calcio Umbro 2026, in programma martedì 26 maggio 2026 (dalle ore 21) nella suggestiva cornice della Locanda del Cardinale di Assisi. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Tresoldi, Le Grottaglie e Caracciolo a Galà Calcio Umbro 2026 Assisi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Locanda Cardinale (Assisi): anticipazioni Galà Calcio Umbro 2026E’ davvero tutto pronto per il Gran Galà del Calcio Umbro 2026, in programma nel mese di maggio. Top 11 Gran Galà Calcio Umbro 2026: ecco i protagonistiVe lo avevamo anticipato nei giorni scorsi: il Top11 Galà del Calcio Umbro 2026 si prepara a vivere una nuova edizione ricca di emozioni, premi e... Gran Galà calcio umbro 2026, tanti big: da Tresoldi e Le Grottaglie a Zampagna e BartocciGran Galà calcio umbro 2026, da Tresoldi e Legrottaglie a Zampagna e Bartocci: serata di premi, talento e protagonisti del calcio italiano. derbyderbyderby.it Galà del calcio, premi e l’Almanacco lunedì 30 marzo. L’appuntamento alla Casa del GiovaneLunedì 30 marzo è il giorno in cui il mondo del pallone di provincia fa festa ai suoi protagonisti: avverrà al Galà del calcio bergamasco, in programma alla Casa del Giovane di via Gavazzeni a partire ... ecodibergamo.it