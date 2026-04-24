Locanda Cardinale Assisi | anticipazioni Galà Calcio Umbro 2026

Il Gran Galà del Calcio Umbro 2026 si terrà a maggio e si avvicina rapidamente. La manifestazione si svolgerà in una location nel centro storico, con numerosi protagonisti del calcio locale attesi per l'evento. Le organizzazioni coinvolte hanno avviato i preparativi e stanno finalizzando i dettagli logistici. Tra i partecipanti, ci saranno atleti, tecnici e rappresentanti delle associazioni sportive della regione. L’evento sarà un momento di celebrazione e riconoscimento per il calcio umbro.

E’ davvero tutto pronto per il Gran Galà del Calcio Umbro 2026, in programma nel mese di maggio. Ebbene sì, il grande evento annuale del ‘Gran Galà del Calcio Umbro – L’Originale’ torna più carico che mai (come si può vedere sui social dedicati), con tante ricche novità, esattamente nella serata di martedì 26 maggio 2026. Una kermesse assai sentita e blasonata, dove sport, identità e cultura si intrecciano nel modo migliore, dando valore a ciò che rende unica l’Umbria e le sue eccellenze. In poche parole, sarà una magica notte di sport. Per questa nuova avvincente edizione del Gran Galà Calcio Umbro, si rinnova il connubio vincente con una location d’eccellenza.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Locanda Cardinale (Assisi): anticipazioni Galà Calcio Umbro 2026 Notizie correlate Calcio Uisp: arriva la matematica per l'ennesimo titolo della Locanda AlinòLa Spezia, 17 aprile 2026 – All' Avosa non riesce l'impresa, superata nello scontro diretto dalla Locanda Alinò, nella terza di ritorno... Calcio Uisp: Locanda Alinò vince il girone preliminare facendo l'en pleinLa Spezia, 30 gennaio 2026 – Si inizia a fare sul serio nel calcio a 7 Uisp provinciale che, dopo il girone preliminare vinto (anzi stravinto) dalla...