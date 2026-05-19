Trent’anni fa, con l’entrata in vigore della Legge 1091996, venne avviato un processo di restituzione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali alla collettività. Questo anniversario viene ricordato con un evento speciale dedicato ai beni confiscati, un open day che permette di visitare alcuni di questi luoghi e conoscere le attività di riutilizzo e recupero. L’iniziativa si svolge a Castellammare e rappresenta l’occasione per mostrare i risultati di tre decenni di interventi legislativi e operativi.

Tempo di lettura: 3 minuti Trent’anni fa la Legge 1091996 ha spezzato un circolo vizioso, ciò che le mafie avevano rubato alla collettività doveva tornare alla collettività. Da allora centinaia di immobili in Campania sono rinati e divenuti laboratori di cittadinanza, scuole di mestiere, spazi dove il talento viene riconosciuto. Secondo la ricerca effettuata sul portale dell’ANBSC, a Castellammare di Stabia risultano diversi beni confiscati già assegnati a uso sociale. Non sono solo numeri, sono luoghi che hanno cambiato destinazione, da simbolo di potere illegale a presidio di comunità. Domani mattina l’Ostello Social Z Lab di Napoli apre le sue porte con l’Open day “Beni Confiscati Porte Aperte”, promosso dal Comune di Napoli, dalla Fondazione Pol. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trent’anni di Legge 109/96: l’Open day nei beni confiscati restituisce futuro a Castellammare

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Beni confiscati, a trent'anni dalla legge: convegno a Catania - Telemistretta

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