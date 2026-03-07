109 piazze per la legge 109 | anche a Chieti la mobilitazione di Libera per i beni confiscati alle mafie

A Chieti, Libera ha partecipato alla mobilitazione nazionale intitolata “109 piazze per la legge 109”, un evento che si è svolto in diverse città italiane. L’obiettivo è stato quello di sostenere la legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. La manifestazione si è protratta per tre giorni, coinvolgendo cittadini e associazioni in attività di sensibilizzazione e presenza pubblica.

Banchetti e raccolta firme anche a Chieti per chiedere che il 2% del Fondo unico giustizia sia destinato ai beni confiscati Tre giorni di mobilitazione in tutta Italia per difendere e rafforzare la legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Dal 6 all’8 marzo l’associazione Libera promuove l’iniziativa “109 piazze per la legge 109”, con oltre 150 appuntamenti tra banchetti informativi, raccolte firme, visite ai beni confiscati e momenti di sensibilizzazione. La mobilitazione cade nel trentesimo anniversario della legge 109 del 1996, approvata dopo una campagna nazionale che raccolse oltre un milione di firme su impulso della stessa Libera. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Libera promuove l’iniziativa 109 piazze per la Legge 109Il 7 marzo 2026 saranno 30 anni, da quando, grazie anche al milione di firme raccolte su impulso di Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le... Benevento: 109 piazze per i beni confiscati, serve il 2%La rete di Libera torna in piazza a Benevento per celebrare i trent’anni della Legge 109. Tutto quello che riguarda 109 piazze per la legge 109 anche a.... Discussioni sull' argomento Beni confiscati alle mafie, Libera scende in piazza: in città due giorni di mobilitazione; Trent’anni dalla legge sui beni confiscati: le iniziative di Libera in Calabria e a Reggio. Trent’anni di Legge 109: Libera mobilita l'Italia con 109 piazze per il bene comuneDal 6 all’8 marzo oltre 150 iniziative per chiedere il riutilizzo sociale dei beni confiscati. In Liguria sono 31 le realtà che trasformano il patrimonio mafioso in servizi per la collettività. lavocedigenova.it 109 piazze per la legge 109: Libera festeggia i 30 anni della legge sui beni confiscatiLibera celebra i 30 anni della Legge 109/1996 con l’iniziativa nazionale 109 piazze per la legge 109, in programma dal 6 all’8 marzo 2026 in oltre 130 luoghi in tutta Italia. L’iniziativa è accompag ... cn24tv.it Al via nel carcere di Chieti il corso di scrittura creativa promosso dal progetto “Chieti Città che Legge”. Amministrazione e organizzatori: “Progetto bellissimo che promuove la cultura come motore di rinascita” Chieti, 6 marzo 2026 - Parte domani, nella Casa Cir - facebook.com facebook