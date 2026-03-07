Trent’anni dalla legge sui beni confiscati | le iniziative di Libera in Calabria e a Reggio

A distanza di trent’anni dall’entrata in vigore della legge 10996, che ha previsto il riutilizzo sociale dei beni confiscati ai mafiosi, Libera ha avviato diverse iniziative in Calabria e a Reggio. La legge ha permesso di destinare i beni sequestrati alla collettività, e in queste aree si sono sviluppate attività di recupero e rilancio di spazi precedentemente sotto il controllo della criminalità organizzata.

Dal 6 all'8 marzo 2026 banchetti, visite ai beni confiscati e raccolta firme per celebrare la legge 109 e promuovere il riutilizzo sociale dei beni mafiosi Sono passati 30 anni dall'approvazione della legge 10996, che ha introdotto il riutilizzo sociale dei beni confiscati ai mafiosi. Una legge nata da un milione di firme raccolte su impulso di Libera e che, ancora oggi, rappresenta un simbolo di impegno civile, giustizia e restituzione alla collettività. In Calabria, secondo il report di Libera: 154 soggetti diversi in 47 comuni gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata; 63% associazioni, 15% cooperative sociali, 9% enti ecclesiastici.