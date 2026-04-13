Esposto di Ascom sulla pista ciclabile di Lanciano | Necessarie verifiche urgenti sulla sicurezza

L’Associazione Commercianti ha inviato una comunicazione alle autorità regionali e nazionali riguardo alla pista ciclabile recentemente realizzata nel centro di Lanciano. Nell’esposto vengono segnalate alcune criticità che, secondo l’associazione, richiedono verifiche immediate per garantire la sicurezza degli utenti. La richiesta arriva dopo aver analizzato le caratteristiche dell’opera, che ha ricevuto finanziamenti pubblici, e mira a sollecitare interventi di controllo e eventuali correzioni.

Ascom Abruzzo ha presentato un esposto alla Regione Abruzzo, e per conoscenza al ministero della Cultura e all’Agenzia per la coesione territoriale, per segnalare una serie di criticità riguardanti la pista ciclabile realizzata nel Comune di Lanciano, un’opera finanziata con risorse pubbliche di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Nuovo sopralluogo sulla pista ciclabile di via Santa SofiaLa Terza Commissione consiliare permanente del Comune di Catania ha effettuato un sopralluogo in via Bergamo, via Varese e via Santa Sofia per... Da lunedì il via ai lavori sulla pista ciclabile di viale MarconiGli interventi saranno previsti fino a venerdì 3 aprile lungo il tratto compreso tra l’incrocio con via Beato Odorico e quello con via Cavallotti...