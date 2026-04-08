Treni della linea Adriatica sulla tratta Foggia-Pescara riattivazione della circolazione da venerdì 10 aprile

Da venerdì 10 aprile alle 6 del mattino, la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia sarà progressivamente riattivata. La tratta subirà una riduzione temporanea e la ripresa dei servizi avverrà in più fasi. La circolazione era stata sospesa in precedenza e ora si lavora per ripristinarla completamente.

Da venerdì 10 aprile, alle ore 6 di mattina, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara-Foggia, con una riduzione cautelativa della velocità. Per gli interventi di ripristino sono al lavoro oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e Imprese Appaltatrici, impegnati senza sosta a partire dalle 19 di mercoledì 8 aprile. Proseguono, inoltre, i monitoraggi strumentali e visivi dell'infrastruttura interessata dalla frana da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile. Nel corso della giornata di venerdì e fino al completo ripristino della capacità dell'infrastruttura, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Treni della linea Adriatica, sulla tratta Foggia-Pescara riattivazione della circolazione da venerdì 10 aprile Frana Molise, Fs: su tratta Foggia-Pescara riattivazione della circolazione dei treni da venerdìDa venerdì 10 aprile, alle ore 6, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara-Foggia,... Linea adriatica, tratta Foggia-Pescara, riattivazione graduale da venerdìDa venerdì 10 aprile, alle ore 6 di mattina, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviariasulla linea Adriatica, lungo la... Temi più discussi: Binari ancora allagati, resta sospesa la circolazione dei treni lungo la ferrovia adriatica; Frana di Petacciato: venerdì la ripresa dei treni sull'Adriatica, A14 e Statale 16 riapriranno a giorni; Linea Adriatica interrotta per una frana: stop ai treni, disagi e ritardi sulla Pescara-Bari; Frana in Molise, treni bloccati sulla linea adriatica: si rischia l’isolamento a ridosso dell’estate. A14 chiusa, stop ai treni sulla Adriatica: gli effetti in Puglia della frana in MoliseIl capo della Protezione Civile Ciciliano: Ci vorranno settimane o mesi per il ripristino. Decaro: Puglia isolata ... rainews.it Riapertura parziale della linea Adriatica: cosa cambia per i viaggiatori tra Pescara e FoggiaLa circolazione ferroviaria tra Pescara e Foggia verrà riattivata progressivamente da venerdì 10 aprile alle ore 6, con limitazioni e servizi alternativi per i viaggiatori ... notizie.it Si tratta della 73esima edizione del partecipatissimo evento: anche per questo sono stati organizzati tratte straordinarie dei treni. - facebook.com facebook