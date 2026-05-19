Questa mattina, sulla tratta ferroviaria tra Borgo San Lorenzo e Firenze via Pontassieve, si sono verificati rallentamenti a causa di un guasto a un gruppo di passaggi a livello. L’interruzione temporanea del servizio ha portato all’apertura dei passaggi a livello e alla sospensione dei treni, provocando proteste tra i pendolari che si sono ritrovati a dover attendere lunghe attese. La circolazione ferroviaria ha subito conseguenze dirette, con ritardi e disagi per chi utilizza regolarmente questa linea.

Borgo San Lorenzo (Firenze), 19 maggio 2026 – Questa mattina un guasto a un gruppo di passaggi a livello lungo la tratta ferroviaria tra Borgo San Lorenzo e Firenze via Pontassieve ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione dei treni. I passaggi a livello sono rimasti in posizione di apertura, con le sbarre alzate. Non essendoci le condizioni di sicurezza per il transito dei treni, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire l’intervento dei tecnici di Rfi. Il traffico ferroviario ha iniziato a riprendere gradualmente a partire dalle 8. La protesta della Regione. “Un ritardo di oltre un'ora rappresenta... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I passaggi a livello restano aperti, stop ai treni e proteste dei pendolari

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