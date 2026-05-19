Tremila metri quadri in più per Galleria Borghese | arriva il bando per il nuovo padiglione da 10 milioni di euro
È stato pubblicato un bando internazionale per l’ampliamento di un importante museo storico. Il progetto prevede un nuovo padiglione di circa tremila metri quadrati, con un budget complessivo di dieci milioni di euro. La conferenza di presentazione si è concentrata sulle linee guida del bando, che sarà disponibile ufficialmente a breve. L’obiettivo è aumentare gli spazi espositivi e migliorare la fruizione delle collezioni. La procedura coinvolge diversi soggetti e si svolge attraverso una gara pubblica.
Annunciato ieri il nuovo concorso internazionale per ampliare gli spazi del museo. In conferenza sono state presentate le linee guida contenute nel bando, che arriverà a giorni. L'obiettivo è avere il progetto entro fine anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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