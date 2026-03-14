Il nuovo polo per gli ’over 65’ Presto il bando da 5 milioni di euro

L’amministrazione di Arcore sta per chiudere le ultime pratiche di una gara europea legata a un progetto da oltre 5 milioni di euro. Il nuovo polo per gli over 65 sorgerà nell’ex asilo San Giuseppe e presto sarà pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori. La procedura si avvicina alla fase finale, con l’obiettivo di avviare i lavori a breve.

Più di 5 milioni di euro per il nuovo polo degli over 65 ad Arcore, all’ex asilo San Giuseppe. Gara europea agli sgoccioli per l’Amministrazione che sta portando a termine le ultime pratiche, poi lancerà il bando. La cittadella dei pensionati affiancherà la Casa della Comunità, fuori dal sacco Pnrr e finanziata direttamente dal Comune. Tutto nella vecchia scuola. Si investe sulla terza età "in una società che invecchia, si va in questa direzione", dice il sindaco Maurizio Bon che aveva chiesto aiuto alla Bicocca per capire come spendere. Uno studio dell’ateneo milanese aveva confermato la tendenza anche qui: culle sempre più vuote, avanzano i nonni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il nuovo polo per gli ’over 65’. Presto il bando da 5 milioni di euro Articoli correlati Fondi PNRR e medicina di prossimità: operativo il nuovo polo socio-sanitario da 4 milioni di euro a PonsaccoPONSACCO – Il riassetto dell’assistenza sanitaria territoriale pisana compie un passaggio strategico con l’inaugurazione formale della nuova Casa di... Leggi anche: Giovani agricoltori, un nuovo bando da 28 milioni di euro How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights Aggiornamenti e notizie su Il nuovo polo per gli 'over 65' Presto... Temi più discussi: Il nuovo polo per gli ’over 65’. Presto il bando da 5 milioni di euro; Aperto il nuovo parcheggio dell’Ospedale Santa Croce di Fano, funzionale al Polo dell’Emergenza Urgenza. Consentirà l’accesso diretto dal centro città; Ex Caserma ‘Rossani’, quando apre il Polo Bibliotecario?; Olbia, cresce il polo aeronautico di Atitech: assunzioni e nuove certificazioni. Firmata la convenzione per il nuovo Polo Ematologico del Policlinico Sant’Orsola di BolognaSarà progettato e realizzato a cura e spese della Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seràgnoli. Bonaccini-Donini: Una collaborazione pubblico-privato di estrema importanza, che si tradurrà in ... quotidianosanita.it Carosso presenta il nuovo Polo Civico a San Mauro: Pronti per le comunali del 2027Siamo lontani dalle logiche partitiche e della vecchia politica. E se saltasse l'intesa PD-Lista Guazzora? Ascolteremmo anche loro ... giornalelavoce.it TVA Sicilia. . Adrano. Presto al via i lavori per la sistemazione della strada provinciale 122 che conduce al Ponte dei Saraceni - facebook.com facebook Guerra sull'Iran, rincari record anche per i fertilizzanti (e presto per prodotti agricoli e cibo) x.com