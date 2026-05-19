Nel match tra Trecastelli e Vadese, la squadra di casa si è imposta con un punteggio di 3-0. La partita si è svolta senza la presenza di Paolini, che ha comunque guidato la squadra alla vittoria. La doppietta nel secondo tempo è stata segnata da un giocatore che ha contribuito in modo decisivo al risultato finale. La squadra di Trecastelli ha mantenuto il controllo del gioco per tutta la durata dell'incontro, anche senza il suo capitano.

? Domande chiave Come ha fatto il Trecastelli a non perdere il controllo senza Paolini?. Chi è stato l'uomo decisivo che ha firmato la doppietta nel secondo tempo?. Perché la difesa della Vadese è rimasta così vulnerabile sui calci piazzati?. Quali sono le condizioni fisiche di Paolini dopo lo stiramento subito?.? In Breve Paolini esce per stiramento muscolare lasciando il campo a Luca Grossi.. Grossi segna la seconda e terza rete su assist di Rossini e Giacometti.. La Vadese fatica a gestire le transizioni negative a Brugnetto.. Il Trecastelli deve monitorare le condizioni fisiche di Paolini dopo il match.. Il Trecastelli domina a Brugnetto battendo la Vadese per 3 a 0, sbloccando la gara con un gol di Federico Paolini che ha dato il via a una prestazione travolgente dei biancoblu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trecastelli travolge la Vadese 3-0: Paolini guida il dominio

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