Basket Gela travolge la NOVA | dominio offensivo al PalaTorre

Al PalaTorre, Gela ha vinto contro la squadra di casa con un punteggio di 82-64. La partita si è giocata a ritmo elevato, con Gela che ha dimostrato un dominio offensivo evidente. La differenza tra le due squadre si è vista soprattutto nella gestione dei momenti chiave, con Gela che ha mantenuto il controllo per tutta la durata dell’incontro. I punti sono stati segnati da entrambe le parti, ma la superiorità della formazione ospite si è fatta notare nel risultato finale.

Al PalaTorre, la squadra di casa ha subito l’impatto con la formazione di Gela, che si è imposta con un netto 64-82 in una sfida caratterizzata da un ritmo elevato e da una gestione dei momenti decisivi molto diversa tra le due compagini. Nonostante il tentativo di reazione della NOVA Basket, la solidità offensiva degli ospiti e la loro capacità di mantenere la lucidità nei periodi cruciali hanno decretato il successo della squadra guidata dal tecnico Bernardo. L’andamento del match: tra allunghi iniziali e gestione dei momenti chiave. La partita ha preso il via con una netta dominanza della squadra ospite, che ha saputo sfruttare subito l’estro di Hajrovic e Provenzani per costruire un vantaggio precoce, chiudendo i primi cinque minuti sul 4-10.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket, Gela travolge la NOVA: dominio offensivo al PalaTorre Nova Arena: il basket femminile travolge Tortona e genera milioniIl Bcc Derthona Basket e la Famila Wuber Schio si sfideranno sabato 11 aprile alle 20. Leggi anche: L’eclissi dei bomber: il deserto offensivo che gela le ambizioni della Juventus