Gravina travolge il Ferrandina | pokerissimo e dominio assoluto

Nella 31ª giornata di Serie D, il Gravina ha ottenuto una vittoria per 5-0 sul campo del Ferrandina. La partita si è svolta allo stadio Santa Maria di Ferrandina, dove la squadra ospitante non è riuscita a evitare il risultato netto. La squadra ospite ha segnato cinque gol senza subirne.

Il campo dello stadio Santa Maria di Ferrandina è stato teatro di un risultato netto nella sfida della 31^ giornata di Serie D, dove il Gravina ha imposto una vittoria schiacciante per 0-5 contro il Ferrandina. Il match, che vedeva contrapposte le due formazioni lucane, si è risolto con una prestazione offensiva travolgente da parte dei visitatori, che hanno saputo scardinare la difesa locale in modo sistematico. L’efficacia offensiva del Gravina al comando del Santa Maria. La cronaca della gara evidenzia come il controllo del gioco sia stato costante per la squadra ospite, capace di sbloccare il confronto già nel primo tempo. Al minuto 35, Santoro ha aperto le marcature per il Gravina, dando il via a una sequenza di episodi che avrebbero trasformato la sfida in un monologo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gravina travolge il Ferrandina: pokerissimo e dominio assoluto Una Hotels giovanili: sconfitta invece l’U17 che cade in casa contro la Virtus Bologna. Dominio assoluto per l’U14 che travolge Modena. L’Under 19 fa tris di vittorie: è blitz a BergamoTripletta di successi, in altrettanti incontri nella seconda fase, per l’Under 19: sul campo di Bergamo, i ragazzi di coach Rossetti si impongono... Volley Serie C maschile. Il Fucecchio crolla in casa. Dominio assoluto del PratoVOLLEY FUCECCHIO 0VOLLEY PRATO 3 VOLLEY FUCECCHIO "ETICHETTIFICIO JOLLY": Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani,...