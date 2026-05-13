Lunedì un incontro pubblico sulla futura circonvallazione di Calabrina e di Villa Calabra

Lunedì 18 maggio alle 20:30 si terrà un incontro pubblico nella sala parrocchiale di Calabrina, in via Cervese, 5526. L’evento sarà dedicato alla discussione delle diverse opzioni progettuali per la futura circonvallazione che coinvolge le aree di Calabrina e Villa Calabra. Durante la serata, sarà presentato il progetto e saranno illustrate le varie alternative. L’incontro è aperto a tutti i cittadini interessati alla questione.

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