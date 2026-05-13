Un incontro pubblico sulla futura circonvallazione di Calabrina e di Villa Calabra

Da cesenatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio alle 20.30 si terrà un incontro pubblico nella sala parrocchiale di Calabrina, in via Cervese 5526. L'evento sarà dedicato alla presentazione e alla discussione delle diverse alternative progettuali relative alla futura circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra. La riunione offre l'opportunità di conoscere le proposte e di partecipare alla discussione sulle opzioni in discussione per il progetto.

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Lunedì 18 maggio, alle 20.30, la sala parrocchiale di Calabrina (via Cervese, 5526) ospiterà un incontro pubblico dedicato alla presentazione e alla valutazione delle alternative progettuali per la futura Circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra. L’iniziativa è promossa dal Comune di Cesena.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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