Un incontro pubblico sulla futura circonvallazione di Calabrina e di Villa Calabra

Lunedì 18 maggio alle 20.30 si terrà un incontro pubblico nella sala parrocchiale di Calabrina, in via Cervese 5526. L'evento sarà dedicato alla presentazione e alla discussione delle diverse alternative progettuali relative alla futura circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra. La riunione offre l'opportunità di conoscere le proposte e di partecipare alla discussione sulle opzioni in discussione per il progetto.

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