40 milioni di visitatori nei centri commerciali Promos | fatturato oltre 1 miliardo

L'azienda Promos di Brescia ha registrato un record di oltre 40 milioni di visitatori nei suoi centri commerciali nel 2025. Il fatturato aggregato del portfolio gestito ha superato 1 miliardo di euro, con un incremento del 3% rispetto all'anno precedente. Inoltre, le vendite sono aumentate del 3% mentre il numero di visitatori è cresciuto del 4%.

L'azienda Promos di Brescia celebra il suo record di sempre con un fatturato aggregato, relativo al portfolio gestito, pari a oltre 1 miliardo di euro: nel 2025 vendite in crescita del 3% e footfall (visitatori: dall'inglese "calpestio") del 4%, per un totale di 40 milioni di visitatori. Le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Un intervento da 8 milioni. Oltre 40 attività commercialiAlla fine della fiera il nuovo Mercato del Piano costerà 8,6 milioni di euro e ospiterà 44 attività commerciali: 20 tricole, 16 operatori commerciali... Trafilerie Carlo Gnutti: fatturato oltre mezzo miliardo e nuova fabbrica nel 2027La Trafilerie Carlo Gnutti, quartier generale a Chiari, chiude il bilancio al 30 giugno 2025 con vendite abbondantemente oltre la soglia del mezzo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a 40 milioni di visitatori nei centri... Discussioni sull' argomento Promos chiude il 2025 con ricavi aggregati record oltre il miliardo; Promos, il settore Outlet traina le performance; Outlet, negozi e ristoranti: la famiglia bresciana che ha fatturato 1 miliardo; Promos chiude un 2025 da record con oltre un miliardo di fatturato. Salgono vendite, footfall e corre in particolare il food, nei numeri 2025 di Promos. Le vendite nelle strutture in portafoglio sono cresciute del 3%, mentre il footfall è migliorato del 4% rispetto al 2024, intorno ai 40 milioni di visitatori. Il fatturato aggregato delle atti - facebook.com facebook