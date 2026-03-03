40 milioni di visitatori nei centri commerciali Promos | fatturato oltre 1 miliardo

L'azienda Promos di Brescia ha registrato un record di oltre 40 milioni di visitatori nei suoi centri commerciali nel 2025. Il fatturato aggregato del portfolio gestito ha superato 1 miliardo di euro, con un incremento del 3% rispetto all'anno precedente. Inoltre, le vendite sono aumentate del 3% mentre il numero di visitatori è cresciuto del 4%.

L'azienda Promos di Brescia celebra il suo record di sempre con un fatturato aggregato, relativo al portfolio gestito, pari a oltre 1 miliardo di euro: nel 2025 vendite in crescita del 3% e footfall (visitatori: dall'inglese "calpestio") del 4%, per un totale di 40 milioni di visitatori. Le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

