Sono aperte le iscrizioni per tre nuovi asili nido che offriranno complessivamente 136 posti. Gli investimenti totali ammontano a quasi 7 milioni di euro. Le iscrizioni per la fascia ‘medi e grandi’ sono aperte fino al 24 maggio, mentre per i ‘piccoli’ si chiudono il 4 giugno. L’offerta pubblica e pubblica integrata supera ora i 4.000 posti disponibili nella città.

Più posti nei nidi cittadini. Partono oggi le iscrizioni, che proseguiranno fino al 24 di questo mese per la fascia ‘medi e grandi’ e fino al 4 giugno per i ‘piccoli’ che, complessivamente, contano per l’offerta pubblica e pubblica integrta più di 4mila posti. La bella novità è che dal prossimo settembre apriranno tre nuovi nidi, per un totale di 136 posti aggiuntivi. Nello specifico, si tratta del nido Pezzettino in via Campania, all’interno dell’infanzia Capuana, dove ci saranno 25 posti per bimbi tra i 12 e i 36 mesi e sorgerà anche un polo per l’infanzia 0-6. Ancora, il Cipì al piazzale delle Cascine (50 posti, 3-36 mesi) e lo Sbarbacipolla in via Fortini, che sarà l’unico a gestione diretta comunale e avrà 40 posti per piccoli tra i 3 e i 36 mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tre nuovi asili nido per 136 posti. Investimenti per quasi 7 milioni. Al via le iscrizioni di grandi e piccoli

Firenze: al via iscrizioni 2026-2027 Asili nido. Ci sono tre nuove struttureCi si potrà iscrivere da domani e fino al 4 giugno. Da settembre si prevede l'apertura di tre nuovi nidi a Firenze e il rientro in sede in due (rinnovati) con ... controradio.it

Gestione dei tre asili nido comunali prorogata fino al termine dell’anno scolastico in vista del nuovo affidamentoConferma l'impostazione data a luglio sulla gara da 7.673.280,82 euro per la gestione triennale dei 3 in via Conforti, via Spartivento, Via Giovanni XXIII tramite la centrale unica di committenza dell ... lameziainforma.it

