Tre giorni dedicati all' extravergine made in Fvg | torna Olio e dintorni

Dopo un periodo di stabilità, la produzione italiana di olio extravergine vede nuovamente un aumento. Nel Friuli Venezia Giulia, anche se si tratta di una realtà di dimensioni ridotte, si rafforza l'identità locale nel settore olivicolo. Per tre giorni, si terrà l’evento “Olio e dintorni”, dedicato alla promozione e alla valorizzazione dell’olio extravergine prodotto nella regione. L’iniziativa si concentra sulla qualità, la professionalizzazione degli operatori e la promozione del territorio.

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