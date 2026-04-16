ARTour torna in Piazza Strozzi tre giorni dedicati all’artigianato artistico

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, Piazza Strozzi ospiterà nuovamente ARTour Il Bello, un evento che presenta una mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale. L’iniziativa si svolge per tre giorni e coinvolge diversi espositori, che espongono prodotti realizzati a mano. L’edizione di quest’anno prevede l’allestimento di bancarelle e spazi dedicati agli artigiani, con l’obiettivo di valorizzare le tecniche e le creazioni del settore.

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile ARTour Il Bello in Piazza torna ad animare Piazza Strozzi con una nuova edizione della mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale. Dalle 10 alle 20, per tre giorni, il centro di Firenze ospiterà una selezione di artigiani che raccontano.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Roma: torna “Ostia Chocolate”, tre giorni dedicati al gusto e alla tradizione del cacaoTorna sul litorale romano uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del cioccolato. “Puro Cioccolato Festival 2026”, in piazza Umberto tre giorni dedicati alla magia del cioccolatoSi inaugura domani, venerdì 20 febbraio, in piazza Umberto, la tappa barese di “Puro Cioccolato Festival 2026”, l’evento che celebra la magia del...