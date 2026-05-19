Travolto in strada a due passi dal bar | disposta l' autopsia sul corpo di Gennaro

Da casertanews.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato 16 maggio, un uomo di 45 anni è stato investito da un’auto in Viale Della Libertà, a Lusciano, a pochi passi da un bar. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente e, nelle ore successive, è stata disposta un’autopsia per determinare le cause del decesso. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente e sulla provenienza dell’auto coinvolta. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e le operazioni di recupero.

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Disposto l’esame autoptico sul corpo di Gennaro Massa, 45enne di Lusciano falciato da un’auto in Viale Della Libertà a Lusciano nella serata di sabato 16 maggio. Il sostituto procuratore Josè Criscuolo del tribunale di Napoli Nord conferirà l’incarico al medico legale che eseguirà l’accertamento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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