Travolto da un' auto a due passi dal bar | indagini in corso

Da casertanews.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada vicino a un bar. L'incidente è avvenuto ieri e ha causato il suo volo di alcuni metri prima di cadere al suolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la vittima in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare dinamica e responsabilità dell'incidente. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle condizioni di salute dell'uomo.

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Stava attraversando la strada quando un'auto l'ha centrato in pieno. Un volo di alcuni metri e la violenta caduta al suolo.E' quanto accaduto poco dopo le 21 di sabato 16 maggio in Viale Della Libertà a Lusciano dove Gennaro Massa, 45enne del posto è stato investito da unauto in corsa che non si. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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