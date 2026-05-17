Travolto da un' auto a due passi dal bar | indagini in corso

Un uomo è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada vicino a un bar. L'incidente è avvenuto ieri e ha causato il suo volo di alcuni metri prima di cadere al suolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la vittima in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare dinamica e responsabilità dell'incidente. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle condizioni di salute dell'uomo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui